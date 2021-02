Gość RSnW: każdemu zależy, by sprawa Grodzkiego została jak najszybciej wyjaśniona

Prokuratura w sprawie marszałka Grodzkiego - tematem "Radia Szczecin na Wieczór".

Chciałbym, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona, by trafiła do sądu i żeby materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę ocenił sąd - powiedział zajmujący się tematem Tomasz Duklanowski, zastępca redaktora naczelnego Radia Szczecin.- Myślę, że każdemu na tym zależy. Mam nadzieję, że zależy na tym też i marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Myślę, że niedługo będziemy mogli się już spodziewać tego, że prokuratura skieruje wniosek o uchylenie immunitetu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Ten materiał jest dość długo zbierany, o czym mówił prokurator Lorenc. On nie jest zbierany po to, żeby był, tylko w określonym celu - mówił Duklanowski.Prokuratura Regionalna w Szczecinie na początku grudnia 2019 r. wszczęła śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie w 2009 r., gdy kierował nim prof. Tomasz Grodzki. Śledztwo toczy się w sprawie, do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.Obecny Marszałek Senatu - prof. Tomasz Grodzki - twierdzi, że to pomówienia.Po 15 miesiącach śledztwa przesłuchano 180 świadków, ujawniono 14 zdarzeń korupcyjnych, które mają mieć związek z działalnością szpitala Szczecin-Zdunowo. Jednak tylko 5 z nich się nie przedawniło - wynika z komunikatu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Jeżeli prokuratura będzie chciała przedstawić zarzuty Grodzkiemu, musi złożyć wniosek o uchylenie mu immunitetu.