Aktorka Teatru Polskiego o budowie nowej siedziby

Przebudowa wymusza kolejne zmiany w Teatrze Polskim - ocenia aktorka Sylwia Różycka.

Prawie stuletni obiekt zostanie rozbudowany. Będą tam się tam mieścić: scena główna na ponad 600 miejsc, scena teatru szekspirowskiego na ponad 300 miejsc oraz sala kabaretowa na prawie 100 miejsc. Do tego scena eksperymentalna.- Bardzo cieszę się na tę zmianę - mówiła Sylwia Różycka. - Nie mogę się doczekać, aż przyjdą te zmiany, nie tylko ścian, ale także inne zmiany. Taka przebudowa wymusza też zmiany w zarządzaniu, w różnorodności stylu, pojawienia się nowych stylów w teatrze, więc nie mogę się doczekać tego wszystkiego, tego co przed nami. Co jeszcze Teatr Polski ma do zaproponowania.Koszt inwestycji - finansuje ją Urząd Marszałkowski - to kwota prawie 200 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.