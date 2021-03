Braki kadrowe w szczecińskich szpitalach [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nawet 150 pielęgniarek jest w stanie przyjąć od ręki Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Placówka boryka się z brakami kadrowymi.

Najbardziej potrzebne są pielęgniarki. Chodzi o obie lokalizacje: przy Arkońskiej i w Zdunowie.



Szpital ratuje się zatrudnianiem studentek pielęgniarstwa, ale to nie rozwiązuje sprawy - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.



- Mamy nadzieję, że te osoby, które studiują pielęgniarstwo, poznają nas, będą się tu dobrze czuły i po zakończeniu studiów do nas wrócą. Jest to pewna pomoc dla zespołu, bardzo duża, ale nie są to osoby z prawem wykonywania zawodu - mówi Usielska.



Pielęgniarek brakuje w całym kraju. W Zachodniopomorskiem w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców jest 4,2 pielęgniarki. W Polsce ten wskaźnik wynosi 5,2, a w krajach rozwiniętych średnia to 9,4.