Kawiarenka Polityczna RS - wieżowiec przy ul. Wszystkich Świętych

Goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin komentowali kwestię kontrowersyjnego wieżowca, który ma powstać w Szczecinie. Inwestycja planowana jest przy ulicy Wszystkich Świętych. Chodzi o 18-piętrowy budynek.

Mowa o inwestorze, który startował w wyborach z listy komitetu prezydenta Szczecina, a jego ojciec prowadzi firmę, której współwłaścicielami są żona Piotra Krzystka, jego brat i szwagier.Samorządowe Kolegium Odwoławcze zdecydowało, że zawiadomi prokuraturę w tej sprawie.Wszystkim zależy na tym, by sytuacja była jak najbardziej transparentna - mówił Marek Kolbowicz, radny Bezpartyjnych w radzie miasta.- Ale skoro nie zdecydowało się o przekazaniu wniosku o ustalenie wniosków zabudowy do innego organu, więc wróci do Miasta. Myślę, że będzie projekt uchwały sporządzenia miejscowego i będziemy dyskutować na ten temat - zapowiedział.Decyzja SKO to najlepsze wyjście komentował Krzysztof Romianowski, radny miejski z PiS.- Sprawa budzi kontrowersje, choćby te powiązania rodzinne, to jest już dość kontrowersyjne. Jeżeli to dotyczy osób, które tak naprawdę sprawują władzę w mieście, jak najbardziej zasadna jest kontrola prokuratury - dodał.Inne zdanie miała radna Koalicji Obywatelskiej, Dominika Jackowski.- Uczciwym rozwiązaniem sprawy jest przystąpienie do planu miejscowego ponieważ tylko i wyłącznie w planie miejscowym mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się, mieszkańcy, którzy nie są stroną postępowania. W przypadku warunków zabudowy, to urząd uznaje daną osobę za stronę postępowania, zawiadamia oraz przyjmuje jej wnioski, jak i później skargi - zaznaczyła.Rzecznik prezydenta Szczecina zapewnił nas, że Piotr Krzystek i jego urzędnicy nie mają nic do ukrycia i w pełni będą współpracować ze śledczymi.