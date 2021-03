Afera melioracyjna. Były pracownik: "niektóre przetargi były ustawiane"

Nieprawidłowości zdarzały się w wielu przetargach - mówiła, we wtorek w sądzie, Beata Ch., która w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych zajmowała się zamówieniami publicznymi.

W czasie rozprawy, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zeznała, że preferowany był biznesmen Bogdan K., któremu prokuratura postawiła zarzut przekazania korzyści majątkowej senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, w postaci apartamentu w Chorwacji.We wtorek, Sąd Okręgowy w Szczecinie wysłuchał zeznań kolejnych świadków w procesie dotyczącym afery melioracyjnej. Beata Ch. była członkiem zespołu do spraw zamówień publicznych. Mówiła, że podlegała Tomaszowi P., byłemu dyrektorowi Zarządu Melioracji, oskarżonemu o stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupa przestępczą w jednostce podległej marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi.Świadek, tak charakteryzowała dyrektora zarządu melioracji: "Często zachowywał się wulgarnie, groził wielokrotnie zwolnieniem z pracy. Mówił, że moje zdanie go nie interesuje w sprawach zamówień publicznych".Beata Ch. zeznała, że często zgłaszała nieprawidłowości przy organizacji zamówień publicznych: "Nieprawidłowości zdarzały się w wielu przetargach. Miałam podejrzenia, że niektóre duże przetargi były ustawiane. Preferowany był wykonawca z Kołobrzegu, pan Bogdan K."Bogdan K. wygrał wielomilionowy przetarg na umocnienie brzegowe dorzeczy rzeki Parsęty. Według śledczych, przetarg ten został ustawiony, a firma Bogdana K. wystawiała faktury na 16 mln zł za prace, które wcale nie zostały wykonane.W procesie dotyczącym afery melioracyjnej, Bogdan K. odpowiada za wręczanie korzyści majątkowych senatorowi Gawłowskiemu, za pomoc w ustawianiu przetargów. Jedną z nich miał być apartament na chorwackiej wyspie Brač.Beata Ch. za zgłaszanie zbyt wielu uwag do zamówień publicznych została zwolniona z pracy.- Chciałem zrobić kontrolę tej inwestycji, ale zostało to negatywnie przyjęte przez dyrektora Zarządu Melioracji - zeznał w sądzie Paweł M., który był audytorem w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.Paweł M. przez wiele lat był audytorem i teoretycznie zajmował się kontrolą wewnętrzną w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. We wtorek, w Sądzie Okręgowym zeznał: "Audytor posiada pewną niezależność, ale był to martwy przepis, taka utopia, ponieważ podlegałem pod kierownika jednostki i to on decydował, co mam robić."Świadek zeznał, że chciał kontrolować inwestycje, które według śledczych były realizowane w wyniku ustawionych przetargów. Wspominał między innymi o budowie wrót sztormowych na jeziorze Jamno i umocnień brzegowych rzeki Parsęty: "W zakresie Parsęty zgłaszałem potrzebę audytu realizacji po zakończeniu inwestycji, ale spotkało się to z negatywnym przyjęciem."Według prokuratury, za pomoc przy ustawieniu przetargów - na wykonanie wrót sztormowych i umocnień brzegowych na rzece Parsęta - korzyści majątkowe miał przyjmować senator Stanisław Gawłowski. Łącznie ponad 700 tysięcy złotych.Polityk nie przyznaje się do winy i twierdzi, że całe śledztwo prokuratury było prowadzone na zamówienie jego przeciwników politycznych.