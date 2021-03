Rząd wprowadza lockdown w całym kraju

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia, które do tej pory funkcjonowały regionalnie, zostaną rozszerzone na całą Polskę. Szef resortu zdrowia powiedział, że obostrzenia będą obowiązywać od najbliższej soboty - 20 marca.

- Zamknięte zostają hotele, z wyjątkiem hoteli robotniczych i konkretnych wyjazdów służbowych, których lista zostanie określona w rozporządzeniu. Ograniczmy działalność galerii handlowych. Zamknięte będą kina, teatry, muzea, galerie. Zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe - mówił minister zdrowia.



Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przywrócenie liczby łóżek do poziomu z czasów drugiej fali pandemii. Podczas konferencji prasowej poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z wojewodami zweryfikują liczbę dostępnych miejsc w szpitalach.



- Te działania mają na celu odtworzenie potencjału łóżkowego i działań ratownictwa medycznego, z jakim mieliśmy do czynienia podczas szczytu drugiej fali zachorowań na koronawirusa. Myślę, że w perspektywie tygodnia będzie on przywrócony. Niestety scenariusz, z jakim mamy do czynienia, pokazuje, że pandemia nadal się rozwija i nie widać, aby hamowała - mówił minister zdrowia.



Adam Niedzielski powiedział, że główną przyczyną rozwoju trzeciej fali pandemii jest brytyjska mutacja, której procentowy udział osiągnął już 52 procent. Wskazał, że ten wzrost jest „szalenie” dynamiczny, bo w połowie stycznia było to jeszcze 5 procent.



- Mieliśmy regularny przyrost co dziesięć dni o około pięć procent. Teraz mamy 52 procent. Ta mutacja w pewnym sensie wypiera inne mutacje, z którymi mamy do czynienia - mówił minister zdrowia.



Adam Niedzielski zaapelował do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Podkreślił, że przemieszczanie się pracowników może przyczyniać się do rozwoju pandemii w Polsce.



- Martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się, co widać codziennie rano chociażby po korkach na drogach. Dlatego chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich pracodawców, a w imieniu premiera zwracam się do pracodawców publicznych: urzędów oraz organów reprezentujących państwo do tego, żeby w miarę możliwości przejść na prace zdalną - mówił minister zdrowia.



Minister dodał, że nauka w klasach 1-3 będzie wyłącznie zdalna. Przez najbliższe trzy tygodnie wszyscy będą się uczyli w domach.



Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obiekty kościelne będą dopuszczone do funkcjonowania w czasie Świąt Wielkanocnych, ale będą obowiązywały obostrzenia. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.





Wśród obostrzeń m.in.:

Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

Zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych i określonych podróży służbowych)

Zamknięte kina, teatry, galerie sztuki, muzea, kasyna

Ograniczona zostaje działalność galerii handlowych

Zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe

Kościoły pozostają otwarte. Obowiązuje zasada 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni

Przedszkola oraz żłobki pozostaną otwarte

Rząd apeluje, by w miarę możliwości z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa wysyłać pracowników na pracę zdalną

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 052 nowych zakażeniach koronawirusem. Według danych resortu, od wtorku zmarły 453 zakażone osoby, a wyzdrowiało 6 001. Z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast 350 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.