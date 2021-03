Kolejki do punktu szczepień w Netto Arenie

Pacjenci przyjeżdżają za wcześnie na szczepienia, dlatego tworzą się kolejki - tak sytuację z Netto Areny komentuje pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. szczepień przeciwko Covid-19.

O tworzących się kolejkach przed największym punktem szczepień w regionie informowali nas słuchacze.- W hali Netto Arena aktualnie odbywa się szczepienie osób. Niestety opóźnienie wynosi ponad cztery godziny. Wszyscy stoją w bliskiej odległości, są sfrustrowani i wściekli. - Dzisiaj byłem w punkcie szczepień pod Areną, ale patrzę, a tam stoi ze 150 osób - mówili słuchacze.W naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. szczepień przeciwko Covid-19 Justyna Łyjak zaapelowała do zapisanych na szczepienia, by przychodzić na wizytę 10 minut przed wyznaczoną godziną.- Kumulujemy kolejki. W momencie jej tworzenia jest całkiem możliwe, że osoba, która miała na godzinę 10.15, weszła później. A to z racji tego, że przed Netto Areną nikt nie jest w stanie zweryfikować i ustawiać tę kolejkę po godzinie - tłumaczyła Łyjak.Dziennie na Netto Arenie szczepionych jest nawet 700 osób.