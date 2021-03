Płotki mają rozładować tłum przed największym punktem szczepień [ZDJĘCIA]

Specjalne płotki, które mają spowodować, by ludzie oczekujący na szczepionkę zachowali dystans, stanęły przed Netto Areną w Szczecinie.

W hali sportowej działa największy punkt szczepień przeciwko Covid-19. W ostatnich dniach zgłasza się do niego więcej osób, przez co przed areną tworzyły się kolejki - przyznaje Bogna Bartkiewicz, rzecznik prasowy szpitala tymczasowego w Szczecinie. - Szczepień jest obiektywnie więcej, jest więcej grup uprawnionych do szczepionki przeciw Covid-19. To też przekłada się na liczbę osób, które zgłaszają się do punktu. One zgłaszają się też z osobami towarzyszącymi, nie tylko z jedną, ale czasami kilkoma. Bardzo często przychodzą zbyt wcześnie. To wszystko powoduje, że tłum przed obiektem jest dosyć duży.Wprowadziliśmy różne rozwiązania, by tę sytuację rozładować - dodawała Bartkiewicz. - W piątek z samego rana ustawione zostały specjalne płotki, które mają za zadanie trochę rozładować ten tłum i spowodować, że pacjenci nie będą się kłębić grupkami blisko siebie, tylko będzie to trochę wydłużone, podobnie jak na lotnisku.Zostały też wyznaczone dwie kolejki. Inną wchodzą służby mundurowe, a inną seniorzy.W Netto Arenie dziennie szczepionych jest ponad 700 osób.