Posypały się mandaty za brak maseczki...

80 mandatów wystawili w środę policjanci na szczecińskich bulwarach. Głównie za nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych, czyli nie noszenie maseczek i niezachowywanie dystansu społecznego.

Wiosenna pogoda i temperatura ok. 20 stopni spowodowała, że tłumy mieszkańców spędzały czas na świeżym powietrzu: właśnie na bulwarach, a także na Jasnych Błoniach. Policjanci na bulwarach interweniowali ok. 100 razy.- Funkcjonariusze ukarali prawie 80 sprawców wykroczeń, dodatkowo skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu oraz zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Podjęte interwencje dotyczyły łamania aktualnie obowiązujących przepisów epidemicznych, a także wykroczeń porządkowych - mówi Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Służby cały czas apelują o przestrzeganie obostrzeń.- Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa, o ograniczeniu spotykania się w większym gronie ludzi, o zachowaniu dystansu społecznego. Nie lekceważmy problemu, zadbajmy o siebie i innych, nie przeszkadzajmy służbom i szanujmy pracę wszystkich, którzy chcą nam pomóc - zaapelował Pankau.Za nienoszenie maseczki można dostać mandat. Jest to zgodne z prawem - orzekł Rzecznik Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.