Ranny na mokradłach. Policja skuteczna

Prawie cztery godziny policja szukała mężczyzny, który utknął na świnoujskich mokradłach. źródło: https://pixabay.com/pl/photos/1022405/tonyo_au/CC0 - domena publiczna

Prawie cztery godziny policja szukała mężczyzny, który utknął na świnoujskich mokradłach. 35-latek podczas spaceru po lesie trafił na podmokły teren, gdzie zranił się w nogę i nie był w stanie poruszać się o własnych siłach.

Mężczyzna zaalarmował policjantów, którzy rozpoczęli akcję poszukiwawczą - usiłowali znaleźć go po sygnale GPS w komórce, ale ten pokazywał błędne położenie.



Ostatecznie funkcjonariuszom udało się zlokalizować zaginionego nawołując go. Mężczyzna trafił do szpitala - jego życiu nic nie zagraża.