Pacjenci z koronawirusem z Wielkopolski do Szczecina? Wojewoda: Zdecydują najbliższe dni

W najbliższych dniach zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego transportu pacjentów zakażonych koronawirusem z Wielkopolski do Szczecina - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

O pomyśle relokacji mówił w środę podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. W Wielkopolsce w szybkim tempie przybywa chorych i zapełniają się szpitale.Zbigniew Bogucki mówi, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. - Będą decydowały najbliższe dni. Z jednej strony, jaka będzie dynamika w Wielkopolsce, a z drugiej strony, jakie wzrosty będziemy obserwować na Pomorzu Zachodnim. Jeżeli mogę mówić na dzisiaj, to możemy pomóc. Mamy takie możliwości, żeby przyjąć pacjentów z Wielkopolski - powiedział Bogucki.Dodawał, że na razie chorzy mogliby trafiać do innych szpitali w mieście, nie ma potrzeby uruchamiania szpitala tymczasowego w Netto Arenie. - Gdyby taka relokacja miała następować, to takim naturalnym miejscem byłby z jednej strony 109. Szpital Wojskowy, który od weekendu funkcjonuje jako szpital covidowy, a z drugiej strony szpital tymczasowy na Pomorzanach, gdzie na 148 miejsc, wolne są 93 miejsca, przy czym to są dane na dziś - powiedział wojewoda.W Netto Arenie na razie działa największy punkt szczepień przeciwko Covid-19 w regionie.