Wojewoda reaguje na film, który wstrząsnął internautami

Wojewoda zachodniopomorski reaguje na film, który wstrząsnął użytkownikami Youtube’a.

Chodzi o ten opublikowany przez youtubera Kamerzystę. Widać na nim, jak razem z grupą swoich znajomych poniża niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Kazał mu między innymi wykonywać upokarzające zadania za pieniądze.



Film, nagrany w Szczecinie, został już usunięty. Autor w środę zamieścił filmik, w którym się tłumaczy. Jak mówi, w jego odczuciu to nie jest żadna afera, a film jest wyreżyserowany.



- Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy jest poczytalny. Szczególnie, że zachowywał się w 100 procentach normalnie, przyszedł ze swoją dziewczyną - powiedział autor.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki napisał na Twitterze, że po obejrzeniu filmu polecił, by sprawą zajął się komendant zachodniopomorskiej policji.



Jak napisał: po zapoznaniu się z materiałem opisującym zachowania, które moim zdaniem mogą nosić znamiona przestępstwa z art. 207 par. 1a kk, tj. znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny, przekazałem sprawę niezwłocznie Komendantowi.