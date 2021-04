"Głos Nienarodzonych" na Jasnych Błoniach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Fundacja Małych Stópek chce w niedzielę przypomnieć - na Jasnych Błoniach - o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Przy pomniku papieża św. Jana Pawła II stanie dzwon nazwany "Głosem Nienarodzonych". Jak podkreślają organizatorzy, uderzenie w niego ma budzić ludzkie sumienia.



Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie - mówił we wrześniu ubiegłego roku do Polaków papież Franciszek, kiedy błogosławił ten dzwon, powstały z inicjatywy podkarpackich obrońców życia.



- Mam nadzieję, że ci, którzy będą chcieli to uczynić będą podchodzili do tego dzownu i będą w niego uderzali. Wiele osób wyrazi swoje świadectwo, że jest osobą broniącą tych najsłabszych - nienarodzonych - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



Wydarzenie pod nazwą "Usłysz" potrwa od południa do godz. 21:00. Wszystko ma też odbyć się z zachowaniem obostrzeń epidemicznych.