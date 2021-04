Emerytura. Kto ma najwięcej, kto ma najmniej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 15 tysięcy złotych - tyle w Zachodniopomorskiem wynosi najwyższa emerytura. Wypłaca ją szczeciński ZUS. Najniższe świadczenie to... 3 grosze.

Najbardziej pokaźną emeryturę otrzymuje mężczyzna, który skorzystał ze świadczenia w wieku 73 lat i 11 miesięcy, a przepracował niemal 56 lat.



W Koszalinie najwyższą emeryturę - ponad 13 tysięcy - pobiera również mężczyzna. Przeszedł na nią po skończeniu 67 lat mając 48 lat stażu pracy. Nie są to najwyższe wypłaty w Polsce.



Emerytka z kujawsko-pomorskiego otrzymuje co miesiąc ponad 25 tysięcy złotych. Jej staż pracy wyniósł 61 lat - na emeryturę zaś przeszła po skończeniu 80 lat.



Najniższe świadczenie w województwie zachodniopomorskim wynosi... 3 grosze.



Otrzymuje je kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i 5 miesięcy, a jej okres składkowy to tylko 1 dzień. Emerytce wypłacane jest także świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. To 500 złotych miesięcznie.