"Kamerzysta" w areszcie, adwokat A. Kraski reprezentuje pokrzywdzonego

Mam nadzieję, że ta sprawa ukróci zjawisko patostreamingu - mówi adwokat Maciej Kałużny. Został on pełnomocnikiem ofiary z filmiku tzw. Kamerzysty.

Chodzi o nagranie, na którym widać jak youtuber i jego znajomi namawiają niepełnoprawnego umysłowo18-latka do wykonywania różnych zadań za pieniądze. Miał m.in. zjeść kocie odchody.Maciej Kałużny, jest także obrońcą Arkadiusza Kraski. Sprawą zajął się właśnie na prośbę jego stowarzyszenia "W nas siła". Szczegółów postępowania zdradzać nie chce, ale przyznaje że wziął udział w przesłuchaniu swojego klienta.- Cała sytuacja ma duży wpływ na jego samopoczucie, na jego funkcjonowanie. Na pewno całe zdarzenie jest dla niego dużym przeżyciem, ale również dużą nauczką i myślę, że takich błędów już więcej nie popełni - wierzy Maciej Kałużny.Jak dodaje, ma nadzieję, że sprawa zwróci uwagę na zjawisko patostreamingu i konsekwencji publikowania takich filmów w internecie.- Mamy do czynienia w tej sprawie z- moim zdaniem - szokującym procederem, tzw. patostreamingiem, trendem panującym wśród młodzieży i prezentującym w internecie zachowania będące społecznymi dewiacjami - dodaje.W sprawie zarzuty usłyszały trzy osoby; oprócz "Kamerzysty" to dwójka jego znajomych, którzy brali udział w nagraniu. Odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na jej stan psychiczny. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.Sąd zadecydował, że "Kamerzysta" najbliższy miesiąc spędzi w areszcie.