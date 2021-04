Wypadek w przedszkolu. Czas na decyzję prokuratora

Prawdopodobnie dziś prokuratura podejmie decyzję o śledztwie w sprawie wypadku w szczecińskim przedszkolu. W piątek w placówce przy ulicy Hożej dwie dziewczynki poddusiły się na placu zabaw.

U jednej z nich doszło do zatrzymania akcji serca, obie musiały być reanimowane przez przedszkolanki. W ciężkim stanie przewieziono je do szpitala, gdzie utrzymywane są w stanie śpiączki farmakologicznej.W rozmowie z mediami odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent Szczecina, Krzysztof Soska mówił, że do wypadku doszło najprawdopodobniej podczas zabawy skakanką, którą dziewczynki się poddusiły.Policja zabezpieczyła film z monitoringu przedszkola.Szczecińska prokuratura, która zna sprawę, w poniedziałek prawdopodobnie ogłosi, czy śledztwo zostanie wszczęte.