Poseł PSL: "Lewica zostanie oszukana przez PiS"

Lewica uczestniczy w tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy mimo, iż część politycznej opozycji uważa to za "zdradę".

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" posłanka Katarzyna Kotula zaznaczyła, że nie zamierza przejmować się tą krytyką. Dodała, że Lewica robi obecnie to. czego oczekują od niej jej wyborcy.- Polska potrzebuje 250 miliardów. Fundusz odbudowy należy się poturbowanym przez pandemię Polakom i Polkom. Chcemy, żeby te pieniądze trafiły do naszego kraju, do ludzi, którzy ich potrzebują. I nie jest chyba zaskoczeniem, że Lewica, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, jest proeuropejska, ale jest też prospołeczna i odpowiedzialna - mówiła Kotula.Udział Lewicy w tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy krytykował poseł PSL Jarosław Rzepa. W jego ocenie ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego zostanie - jak to nazwał - "ograne" przez Prawo I Sprawiedliwość.- Lewica zostanie oszukana przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o postulaty. I tak naprawdę dzisiaj rzuca koło ratunkowe będącemu trochę pod respiratorem rządowi. Ja mówię w jaki sposób Lewica daje się ogrywać. PSL mówi dzisiaj jedno: utrzymajmy jedność opozycji - mówił Rzepa.W środę politycy Lewicy na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim uzgodnili projekt określający w jaki sposób mają być wydawane środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Zakłada on, że Polska w ramach pomocy po pandemii dostać ma 770 mld zł. By te pieniądze trafiły do naszego budżetu, Krajowy Plan Odbudowy musi najpierw zaakceptować Sejm.