Najmłodsi pacjenci mogą teraz ćwiczyć na świeżym powietrzu [ZDJĘCIA]

Pacjenci z psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej od razu mogli korzystać z urządzeń. źródło: Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” Symboliczne otwarcie siłowni pod chmurką. źródło: Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”.

W szpitalu spędzają często wiele tygodni, a nawet miesięcy, teraz będą mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu. Siłownia pod chmurką stanęła przy szpitalu Zdroje w Szczecinie.

To specjalny prezent dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej.



Siłownia stanęła na patio szpitala, pierwsi pacjenci już mogli z niej skorzystać. W sumie zamontowano siedem urządzeń to m. in. biegacz, orbiter, wioślarz, surfer czy kompaktowe drabinki i poręcze.



- To bardzo ważne, by młodzi pacjenci mogli poćwiczyć, to uzupełnienie ich terapii - mówi Małgorzata Wyrębksa-Rozpara, lekarz kierująca Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej



- W czasach epidemii, pacjenci niestety nie mają możliwości pełnych odwiedzić, ani wyjścia na spacer poza teren oddziału. Patio jest więc doskonałym miejscem, gdzie są odizolowani od reszty. Możemy zachować dystans i bezpieczeństwo w trudnych dla wszystkich czasach - tłumaczy Wyrębksa-Rozpara.



Aktywność fizyczna wpływa, także na poprawę nastroju pacjentów - dodaje Małgorzata Pawlicka, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej. - I kondycji psychicznej, nie tylko fizycznej, co jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu przyspieszamy pacjentom powrót do zdrowia.



Budowa siłowni pod chmurką kosztowała 24 tysiące złotych. Pieniądze na ten cel przekazała firma Coffeedesk.