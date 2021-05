Wody Polskie kontrolują podwyżki za wodę i ścieki

Wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Naszym celem jest niedopuszczenie do niekontrolowanego wzrostu cen wody i odprowadzanych ścieków - powiedział wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk podczas spotkania poświęconego inwestycjom Wód Polskich w naszym regionie.

Od marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mogą składać wnioski taryfowe do Wód Polskich. Ta instytucja spełnia rolę regulatora, czyli ocenia czy podwyżka jest zasadna czy nie.



- Dla nas jest istotne, by nie dopuścić do niekontrolowanego wzrostu cen za wodę i ścieki. Oszczędność, świadomość społeczna musi być w tym zakresie podnoszona, ale woda czy ścieki nie mogą być kosztem, który będzie stanowił poważne obciążenie budżetu domowego - zaznaczył.



W województwie zachodniopomorskim są największe w Polsce ceny odprowadzanych ścieków - według danych z 2019 roku. Woda dostarczana do mieszkań jest jedną z najdroższych w Polsce.



Taryfy, które zostaną przyjęte będą obowiązywać przez trzy lata. Podczas ostatniego procesu zatwierdzania taryf na wodę i odprowadzane ścieki Wody Polskie nie zatwierdziły 60 wniosków z 2728 złożonych.