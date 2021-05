Teraz w Szczecinie mamy prawie 6 tys. ujednoliconych tablic. źródło: ZDiTM

Dąbie, Załom, osiedle Kasztanowe - prawie nowych 250 tablic pojawi się w ponad 130 miejscach.

To kolejny etap ujednolicenia informacji z nazwami ulic Szczecina. Wymienione zostaną też m.in. tablice kierujące do Informacji Turystycznej. Koszt prac to prawie 250 tys. złotych.

