SKM-ka z opóźnieniem, ale bez groźby utraty unijnej dotacji

Nie ma groźby zwrotu ponad 500 milionów złotych unijnej dotacji na Szczecińską Kolej Metropolitalną - poinformował w środę podczas posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego - prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Jednocześnie przyznał, że doszło do poślizgu w realizacji inwestycji.

SKM-ka będzie gotowa za dwa lata, a zgodnie z planem prace miały się zakończyć w przyszłym roku. Powodem opóźnień są problemy techniczne, ale też finansowe wykonawcy robót firmy Trakcja.



Jak tłumaczył Ireneusz Merchel, spółka ma zostać dokapitalizowana przez PKP, na co zgodę udzieliło już Ministerstwo Infrastruktury, ale jest też wyjście awaryjne. - Mamy opracowane dwa scenariusze: pierwszy, że wykonawca otrzyma w czerwcu środki finansowe i wejdzie na plac budowy i drugi wariant, jeżeli wykonawca nie rozpocznie żadnych robót, to rozpoczynamy działania kontraktowe i pewnie na przełomie roku wchodzimy z wykonawcą zastępczym. I też zakładamy, że zdążymy zrealizować te prace i nie będzie potrzeby zwracania środków finansowych - powiedział Merchel.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma za zadanie skomunikować m.in. Szczecin, Gryfino, Police, Goleniów i Stargard. Całość inwestycji warta jest blisko 800 mln złotych. Obecnie jej zaawansowanie na placu budowy to około 15 procent.