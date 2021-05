Nowe autobusy w Połczynie-Zdroju

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedem nowych linii autobusowych utworzy gmina Połczyn-Zdrój. Dotację na ten cel przekaże wojewoda zachodniopomorski. Środki pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Nowe połączenia obejmą między innymi miejscowości: Gawroniec, Przyrówko, Brzozowica, Kołaczek, Kocury, Redło i Rąbino.



Uruchomienie nowych linii mogłoby nastąpić już w ciągu kilku najbliższych dni - mówi Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek.



- Próbujemy się skontaktować z Wojewodą, żeby już od pierwszego czerwca te linie uruchomić. Czy tak się będzie jeszcze nie wiem, musimy podpisać umowę. Jest to formalność, bez której nie możemy ruszyć, ale jestem dobrej myśli. Od pierwszego czerwca gmina Połczyn-Zdrój byłaby gotowa. Czy tak będzie jeszcze na 100 procent nie potwierdzę, bo w całości, to od nas nie zależy - dodaje Witek



Łączna długość wszystkich nowych połączeń w gminie Połczyn-Zdrój, to ponad 250 kilometrów. Wsparcie wojewody zachodniopomorskiego na ten cel, to kwota prawie 220 tysięcy złotych.