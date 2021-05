Jedni "za", drudzy "przeciw". Kołbaskowo o rozbudowie Amazona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wydała pozytywną decyzję środowiskową w sprawie rozbudowy centrum logistycznego Amazon. A co myślą mieszkańcy o rozbudowie Amazona na terenie ich gminy?

- Praca dla ludzi z całego regionu, więcej pieniędzy z podatków do budżetu gminy oraz nowe drogi i szkoły - takie są opinie mieszkańców gminy Kołbaskowo na wieść o rozbudowie centrum logistycznego Amazon.- Pracuje pół województwa, przynajmniej. Poprawiło się, mają większe zarobki, urząd gminy ma większe dochody z podatków. Są remonty dróg, chodników, powstają nowe ścieżki - komentują mieszkańcy Kołbaskowa.Pomimo wielu pozytywnych opinii - na temat rozbudowy potentata na rynku światowego e-handlu - nie brakuje tych negatywnych, dotyczących budowy kolejnej hali na terenie Kołbaskowa. Mieszkańcy się skarżą, że dojeżdżające do magazynów ciężarówki powodują huk, hałas i wibracje.- To się wiąże z większą ilością ciężarówek w gminie Kołbaskowo. Jest strasznie duży ruch. Ja osobiście uważam, że tych hal jest tu za dużo. Kołbaskowo to fajna zielona gmina i nie potrzebujemy więcej hal. Hałas, zwiększony ruch - to nie jest wskazane dla mieszkańców - komentują przeciwnicy.W centrum logistycznym Amazon w Kołbaskowie obecnie jest zatrudnionych ponad dwa tysiące osób, które przyjeżdżają do pracy z całego regionu, a nawet z sąsiedniego Lubuskiego.Wysłaliśmy zapytanie do biura prasowego Amazon, jakiej wielkości będzie dobudowana hala oraz ile osób znajdzie tam zatrudnienie. Czekamy na komentarz w tej sprawie.