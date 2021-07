Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ruszyły szczepienia przeciwko Covid-19 przy redakcji Radia Szczecin. Pierwsi chętni przyjęli już preparat Johnson and Johnson.

Przypomnijmy, to szczepienie jednodawkowe. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty.



- Trzeba się zaszczepić. Szczepię się dopiero dzisiaj, ale myślę, że to wcale nie jest tak późno, szczególnie, że połowa populacji się nadal nie zaszczepiła. Myślę, że to odpowiedni moment. - Ja się nie boję, jest super. Szczepienia trwało chwilę. Nie ma się czego bać. - Po szczepieniu ważne jest, aby dużo pić i sporo się ruszać - mówili uczestnicy akcji.



Na miejscu jest oczywiście lekarz i ratownicy medyczni. Szczepienia przed redakcją Radia Szczecin potrwają do godziny 15:00.