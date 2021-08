Śmiertelny wypadek na nowo otwartej obwodnicy Gryfic [ZDJĘCIA]

Śmiertelny wypadek na nowo otwartej obwodnicy Gryfic. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jedna osoba nie żyje, a 9 potrzebuje pomocy lekarzy - to wstępne ustalenia służb po wypadku samochodowym, do jakiego doszło tuż przed godziną 17:00 na nowo otwartej obwodnicy Gryfic.

Przejazd odcinkiem Brojce - Niekładź jest zamknięty - informuje policja.



- Musimy działać szybko - mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - W sumie uczestniczyło w tym zdarzeniu 11 osób, jedna zmarła na miejscu. My ze swojej strony wysłaliśmy pięć zespołów ratownictwa medycznego. Jeden z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu służy cały czas działają. Udzielana jest pomoc poszkodowanym. Mamy wsparcie pozostałych służb - jest straż pożarna i policja. Działania na miejscu cały czas trwają.



Część poszkodowanych osób trafi do szpitali. Przejazd obwodnicą Gryfic będzie zablokowany przynajmniej do godziny 19:00.

- Musimy działać szybko - mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.