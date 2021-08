Ekspert po śmiertelnym wypadku: Więcej znaków "STOP"

Eksperci drogowi nie mają złudzeń, że postawienie na skrzyżowaniu znaku "STOP" mogło zapobiec poniedziałkowemu tragicznemu wypadkowi na nowo oddanej obwodnicy Gryfic, gdzie zginęła jedna osoba a 9 zostało rannych.

O komentarz i przeanalizowanie zdarzenia drogowego w tej sprawie po prosiliśmy Arkadiusza Kuzio z Akademii Ruchu Drogowego. Jak mówi ekspert, ze względu na liczbę wypadków na nowo oddanych obwodnicach, w naszym regionie jest normą stawianie znaku "STOP".- Patrząc na inne obwodnice, chociażby Koszalina, tam znaki "STOP" były ustawione od dawien dawna. Wynikało to z liczby zdarzeń drogowych. Znak "ustąp pierwszeństwa" nie spełnił swoich wymogów i należałoby od razu założyć B-20 STOP z linią bezwzględnego zatrzymania - powiedział Kuzio.Północna obwodnica Gryfic to prawie 4,5 km drogi poprowadzonej nowym śladem. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi 110 i 109 powstały ronda. W ramach inwestycji zbudowano nowy most przez Regę.Wkrótce odpowiedź urzędników odpowiedzialnych za oznakowanie nowej obwodnicy Gryfic.