Remont Placu Batorego z kolejnym opóźnieniem

Kolejne opóźnienie w rewitalizacji Placu Batorego w Szczecinie. Urzędnicy muszą zmienić opracowany już projekt przebudowy tak, by zgadzał się z zarządzeniem Prezydenta Miasta z marca tego roku.

Dokument dotyczy "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni".



- Zmiany będą dotyczyć m.in. rodzaj nawierzchni alejek, by lepiej przepuszczały wodę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta. - Plac Batorego jest akurat takim miejscem, gdzie ta zieleń stanowi bardzo ważną część. Tam są bardzo cenne okazy platanów, również innych drzew. Zapewnienie im jak najlepszej ochrony będzie naszym celem.



Teraz na środku Placu jest basen przeciwpożarowy. Według projektu, ma być on zastąpiony fontanną, wyremontowane mają być też alejki. Plany rewitalizacji mają wiele lat.

Miasto w 2017 roku próbowało znaleźć wykonawcę, ale nadesłane oferty przewyższały budżet. Potem opracowano nowy, tańszy projekt, ale ogłoszenie przetargu przesunięto - właśnie po to, by wprowadzić zmiany dotyczące utrzymania zieleni. Ile to potrwa? Tego urzędnicy nie podają.