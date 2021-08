RSnW: Rondo Portowców to pomysł zacny

Nazwa "Rondo Portowców" to dobry pomysł - zgodnie ocenili w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" szczecińscy radni Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Pomysł, by tak nazwać powstające rondo przy ul. Energetyków wysunęło Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" oraz Kibice Razem Pogoni Szczecin.Pozytywnie odniosła się do tego radna KO, Dominika Jackowski, która przyznała, że wprawdzie nie jest kibicem piłki nożnej.- Nigdy chyba nie obejrzałam całego meczu, nie jest to po prostu dyscyplina, którą się interesuję. Ale pomysł jest zacny, fajne jest również to, że w mieście możemy znaleźć przestrzeń dla wszystkich grup - oceniła.Radna dodała, że sport powinien łączyć, a nie dzielić. Podobnie uważa radny PiS, Krzysztof Romianowski.- Będzie to nazwa z dużym szacunkiem do piłkarzy i kibiców Pogoni, ale również do pracowników portu Szczecin-Świnoujście i też w odniesieniu do strajków w porcie, które miały miejsce w 1988 roku. Ta nazwa jest jak najbardziej koncyliacyjna - dodał Romianowski.Jak czytamy w uzasadnieniu, Rondo Portowców "będzie najbardziej naturalną nazwą, (…) upamiętniając zarówno szeroką rzeszę ludzi związanych ze szczecińskim portem, jak i olbrzymią społeczność związaną z największym szczecińskim klubem sportowym Pogoń Szczecin".Wniosek podpisało około 1 tysiąc osób. Teraz ma się nim zająć Zespół Nazewnictwa Miejskiego.