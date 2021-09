PGE: ciepła tej zimy nie zabraknie [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jesteśmy przygotowani do zimy, ciepła mieszkańcom nie zabraknie - zapewnia Dariusz Lociński, dyrektor oddziału PGE Energia Ciepła w Szczecinie.

Przypomnijmy, podczas poprzedniego sezonu zimowego do kilku awarii doszło w Elektrociepłowni "Pomorzany".



Mieszkańcy mieli zimne kaloryfery przez kilka dni. Jak zapewnia Dariusz Lociński wszystko zostało naprawione i podobnych problemów nie powinno już być



- PGE, jako wytwórca, jest odpowiedzialny za wytwarzanie, natomiast my jesteśmy stroną dla dystrybutora, który odpowiada za dostarczenie tej energii cieplnej do końcowego odbiorcy. Tutaj też jakość sieci ma istotne znaczenie dla funkcjonowania bezpieczeństwa - dodaje Lociński.



Dariusz Lociński dodał, że gdy doszło do awarii w elektrociepłowni Pomorzany, nie można było przekierować ciepła z tej przy ulicy Gdańskiej, właśnie z powodu sieci przesyłowej.