KE broni Polski w sprawie traktowania migrantów

Fot. www.wikipedia.org / Amio Cajander

Komisja Europejska odpiera zarzuty pod adresem Polski dotyczące złego traktowania migrantów. To Aleksandr Łukaszenka odpowiada za zaistniałą sytuację - powiedział rzecznik Komisji Peter Stano, który odpowiadał na pytania dziennikarzy o złe traktowanie uciekinierów przez polskie służby graniczne.

Rzecznik Komisji podkreślił, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie ludzi przez reżim w Mińsku do wywierania politycznej presji na Unię Europejską.



- Jakkolwiek trudna jest sytuacja biednych ludzi, którzy utknęli między białoruską i europejską granicą, to jest rezultat działań Łukaszenki, który w sposób tchórzliwy i nieludzki oszukuje i namawia tych ludzi do przyjazdu na Białoruś i do prób przedostania się do Unii Europejskiej - dodał rzecznik Komisji.



W środę wykorzystywanie migrantów przez reżim w Mińsku potępiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Nazwała te działania atakiem hybrydowym i zapewniła o wsparciu

Polski, Litwy i Łotwy, które zmagają się z presją migracyjną, wywieraną przez białoruskie władze.