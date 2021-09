Naukowcy PUM zbadają szczątki poległych w Bitwie pod Grunwaldem

Dr hab. Andrzej Ossowski Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego trafiły szczątki rycerzy, którzy zginęli w Bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku.

Będziemy je badać nowymi metodami - mówi Andrzej Ossowski.



- To szczątki około 200 osób, natomiast nie wszystkie związane są z Bitwą pod Grunwaldem. Naszym zadaniem będzie inwentaryzacja tego materiału i ponownie badania przy użyciu nowoczesnych technologii.



Szczątki odnaleziono podczas wcześniejszych badań archeologicznych.



- One zostały odnalezione w ramach prac archeologicznych - kilka lat temu. To w latach 70-tych, na terenie Bitwy pod Grunwaldem. Teraz, po tylu latach, możemy rzucić nowe światło na te szczątki. Będziemy starali się zanotować obrażenia, czy zapisać te obrażenia. To też będzie jeden z czynników, który będzie analizowany w czasie badań - zapewnia Ossowski.



Według przypuszczeń w Bitwie pod Grunwaldem, która miała miejsce 15 lipca 1410 roku zginęło 8 tysięcy ludzi - po stronie Zakonu, a od 2 do 3 tysięcy po stronie Królestwa Polskiego. Z braci zakonnych, których w bitwie wzięło udział 250 zabito 203. Bitwa pod Grunwaldem była największym starciem w średniowieczu.