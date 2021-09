Goście "Kawiarenki": Tunel w Świnoujściu to spełniona obietnica PiS

Niewątpliwie budowa tunelu w Świnoujściu, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak jednogłośnie mówią goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin.

Tunel pod Świną jest już wydrążony, a w czwarek Świnoujście odwiedził prezydent Andrzej Duda, który osobiście przeszedł tunel.Budowa tunelu w Świnoujściu była jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, która została w pełni dotrzymana - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Wiemy też w jaki sposób do budowy tego tunelu doszło, wiemy, że była to decyzja polityczna rządów Prawa i Sprawiedliwości. Była to nasza obietnica wyborcza. Tunel został wydrążony, teraz mamy rok czasu na dokończenie tej budowy.Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek chwali obecnych rządzących, za to że doprowadzili do budowy tunelu w Świnoujściu. - My nie patrzymy czy ktoś jest z PiS-u czy z innej partii. Jak robi dobrze, to go chwalimy. Panie pośle Dobrzyński, chcę publicznie was za to pochwalić, że doprowadziliście do końca realizację tej inwestycji.Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski dodaje, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to nie byłoby tak dużych pozyskanych funduszy na budowę tunelu.- Trzeba oddać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że choć nie dał złotówki, tylko Unia Europejska, to niewątpliwie działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w pozyskaniu tych środków były bardzo duże - tłumaczy Napieralski.Tunel w Świnoujściu ma zostać oddany do użytku jesienią 2022 roku.