Już tylko pół miliona brakuje by spełnić marzenia rodziców Ingi z Przęsocina

Już tylko pół miliona brakuje, by spełniły się marzenia rodziców Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina. Tyle jeszcze potrzeba na terapię genową. Inga choruje na SMA.

Do tej pory udało się uzbierać 7 mln złotych. Została już tylko końcówka mówią rodzice Ingi.- Kochani, jest na prawdę tego wszystkiego niewiele, ale jednak sporo zostało. Wierzymy, że uda się zebrać pieniądze na czas i zakończyć zbiórkę. Wyślemy Ingusię do Lublina, dziękujemy Wam za wszystko i prosimy o dalszą pomoc - mówi mama Ingi.Zbiórka na leczenie Ingi trwa na portalu siępomaga.pl My też pomogliśmy Indze. Na licytację wystawiliśmy koszulkę Pogoni Szczecin z podpisami piłkarzy, którzy w 2001 roku zdobyli wicemistrzostwo Polski.Za wygraną licytację na konto Ingi powędrowało 600 złotych.