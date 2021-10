Pomorski Uniwersytet Medyczny zasługuje na dalszy rozwój - tak minister zdrowia, Adam Niedzielski mówił w Szczecinie o budowie nowego gmachu przy ul. Unii Lubelskiej. Powstają tam sale zajęć dla studentów farmacji.

Adam Niedzielski podkreślał, że uczelnia jest odpowiednio zarządzana. To ważny element na uniwersyteckiej mapie Polski - mówił szef resortu zdrowia.- Przede wszystkim to ogromna przyjemność i zaszczyt gościć na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Nie jest to tylko kurtuazja, bo osiągnięcia ostatnich lat rzeczywiście są imponujące - przyznał minister Niedzielski.Pomorski Uniwersytet Medyczny zajął 13. miejsce w najnowszym rankingu "Perspektyw" Budowa gmachu farmacji kosztuje 30 mln złotych. Na budowę całego kompleksu uczelnia otrzymała prawie 600 milionów rządowej dotacji.