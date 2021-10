Mama odmówiła zakupu iPhone'a, nastolatka próbowała popełnić samobójstwo

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

60 tabletek przeciwbólowych połknął nastolatek, który trafił do szpitala Zdroje w Szczecinie. To dawka uznawana za śmiertelną. Chłopaka udało się jednak uratować, trafił na oddział psychiatryczny.

To kolejne dziecko, które do placówki trafiło z powodu zatrucia lekami, najczęściej biorą łatwo dostępny paracetamol. Każdego roku do placówki przywożonych jest ok. 200 takich pacjentów. To najczęściej próby samobójcze.



Przerażające są powody takich decyzji - mówi dr hab. n.med. Andrzej Brodkiewicz, lekarz kierujący Kliniką Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć szpitala „Zdroje” w Szczecinie.



- Ostatnio mieliśmy pacjentkę, która wzięła 24 tabletki paracetamolu. Zrobiła to dlatego, że zamieściła na Facebooku jakieś zdjęcie i jej chłopak go nie lajkował. Druga sprawa, dziewczyna wzięła takie ilości leków z tego powodu, że mama odmówiła zakupu najnowszego iPhone'a za 6500 zł - mówi Brodkiewicz.



Leczenie na oddziale psychiatrycznym dzieci po zatruciach trwa ok. 4 tygodni. Próbujemy zrozumieć, co doprowadziło do takiej decyzji - dodaje lek. Małgorzata Wyrębska-Rozpara, lekarz kierujący Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” w Szczecinie.



- Próba samobójcza już jest tym apogeum, którym dziecko woła o pomoc. A to, co doprowadziło do tej próby, jest też bardzo ważne. Często to są sytuacje, które dla nas dorosłych wydają się głupie, a dla dzieci jest to koniec świata. Bo mama nie pozwoliła pójść na dyskotekę, bo chłopak rzucił, ktoś zdjęcie wstawił - mówi Wyrębska-Rozpara.



Ze statystyk szpitala Zdroje w Szczecinie wynika, że najczęściej do zatruć u dzieci dochodzi po spożyciu alkoholu. W ciągu ostatnich 8. lat w szpitalu Zdroje nie zmarło żadne dziecko, które zatruło się lekami.