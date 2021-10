"Bractwo Małych Stópek" z kolejnym darem dla potrzebujących

Fot. "Bractwo Małych Stópek" Fot. "Bractwo Małych Stópek"

Szczecińska Fundacja "Bractwo Małych Stópek" przekazała 20 ton preparatów z chemią gospodarczą do kilkudziesięciu placówek w Polsce.

To 64 palety z darami, które trafiły m.in. do Domów Samotnych Matek i Hospicjów Dziecięcych - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, założyciel i prezes Fundacji.



- Przekazaliśmy te środki, które są potrzebne w każdym domu, a więc do kuchni, do łazienki, do WC. Ten dar "Fundacji Małych Stópek" dla tych placówek jest taką formą naszego podziękowania za ich włączanie się w obronę życia i w opiekę nad dziećmi - dodaje ks. Kancelarczyk.



"Bractwo Małych Stópek", co roku kieruje do Domów Samotnych Matek i Hospicjów setki kobiet i dzieci.



- Nie jest to jedyna forma naszej współpracy przy pomocy tym placówkom. Warto powiedzieć o tej największej formie pomocy, czyli akcji "Paczuszka dla Maluszka", zbiórka przede wszystkim chemii kosmetycznej dla dzieci, taka przedświąteczna akcja - wymienia ks. Kancelarczyk.



Co roku, szczecińskie "Bractwo Małych Stópek", ratuje kilkadziesiąt dzieci przed śmiercią aborcyjną. Matkom, które zdecydują się na poród, zapewniają kompleksową pomoc materialną, łącznie z opłacaniem mieszkania.