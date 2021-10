"Antyrządowe protesty pod pretekstem polexitu" [ZDJĘCIA]

Opozycyjne protesty dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Demonstracje odbyły się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa polskiego nad unijnym.

Nie damy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej - mówił na pl. Zamkowym przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W Szczecinie na pl. Solidarności wtórowali mu marszałek województwa Olgierd Geblewicz i poseł PO Arkadiusz Marchewka.- W limuzynie Kaczyńskiego wrzucają piąty bieg, wciskają gaz do dechy i pędzą na wschód, w stronę Łukaszenki, w stronę Putina, czyli tam, gdzie uczciwość, szacunek i rządy prawa, zastąpiły matactwo, pogarda i nieuczciwość - podkreślał z mównicy poseł Marchewka.Nikt z rządzących przecież nie myśli o wyjściu Polski z Unii Europejskiej - komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Dodaje, że pod pretekstem polexitu zorganizowano kolejne antyrządowe protesty.- To pretekst, który skądinąd warto zaznaczyć, został wyciągnięty już chyba w 2016 roku, kiedy po raz pierwszy ogłoszono, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, a więc w tej chwili świętujemy chyba już pierwszą "pięciolatkę". To zadziwiające, że jeszcze tylu ludzi nie pojęło, że daje się złapać na haczyk zarzucony przez totalną opozycję - dodawał poseł Dobrzyński.W Szczecinie przemawiali także poseł PO Artur Łącki, a także poseł PSL Jarosław Rzepa. Natomiast w Warszawie m.in. Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i obecnie europoseł Leszek Miller.W stolicy w czasie zgromadzenia opozycji odbywała się kontrmanifestacja Wybieram Polskę zorganizowana przez prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza, gdzie wykrzykiwano m.in. niedawne hasło opozycji "Konstytucja".