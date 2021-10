Naukowcy z PUM-u pomogą wprowadzić nowe leki na rynek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pomogą przy badaniach, które wprowadzą nowe leki na polski rynek.

To dzięki współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.Agencja zajmuje się między innymi analizami terapii lekowych dla Ministerstwa Zdrowia, które mają zdecydować o tym, czy konkretny specyfik będzie refundowany.- Zdecydowaliśmy się na współpracę z PUM-em z powodu osiągnięć naukowców - mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Roman Topór-Mądry.- To wszystko pozwala nam mieć nadzieję, że zespół, który tutaj będzie działał, będzie działał sprawnie i przyczyni się do jeszcze szybszego i bardziej profesjonalnego naszego działania w zakresie technologii lekowych - dodaje dr Topór-Mądry.Do oceny posłużą, między innymi programy lekowe - tłumaczy prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- To, że są prowadzone i od lat są prowadzone, to jest jedno. Natomiast one są prowadzone - do tej pory - w sposób nieskoordynowany. Dzięki Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oraz posadowieniu zespołu agencji, chcemy skoordynować i zoptymalizować całą tę pracę - podkreśla prof. Machaliński.To trzeci oddział agencji, ale pierwszy dotyczący leków.