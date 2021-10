Europosłowie starli się w Radiu Szczecin

"Zagłodzić rządy w Polsce i Budapeszcie" kontra "Polska ma problem z niezależnością sądów" - europosłowie PiS i PSL starli się w "Radiu Szczecin na Wieczór" po ostatniej debacie w Parlamencie Europejskim.

Europoseł PSL Adam Jarubas oceniał, że wypłata unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy jest zagrożona, bo Polska nie zgadza się na prymat europejskiego prawa.- Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo w tych wypowiedziach europosłów właśnie po to było mówione, że rząd PiS-u to nie jest tylko jak gdyby Polska, że konsekwencją uporu rządu PiS-u będzie to, że te pieniądze najprawdopodobniej dla przedsiębiorców, lekarzy, pielęgniarek, rolników będą po prostu przez jakiś okres pewnie zawieszone - powiedział Jarubas.Europoseł PiS Kosma Złotowski odpowiadał, że unijni urzędnicy roszczą sobie prawa, których nie mają. - Oni chcą bronić Polaków przed polskim rządem. To znaczy oni chcą bronić demokracji, a w jaki sposób powstał polski rząd? Polski rząd powstał w wyniku demokratycznych, wolnych wyborów i powstał po raz pierwszy w 2015 roku i powstał po raz drugi w 2019 roku. Ponieważ wygraliśmy wolne, demokratyczne wybory - odpowiedział Złotowski.„W traktatach powierzyliśmy Unii duży zakres kompetencji, ale nie wszystko” - mówił premier Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim, podkreślając polskie „tak” dla wspólnoty suwerennych państw i sprzeciw wobec superpaństwa.