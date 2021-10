"Dwunastka" na wschodniej granicy. Jach: sytuacja wymaga działań

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Sytuacja jest poważna i Straż Graniczna na Podlasiu wymaga wsparcia". Tak o decyzji relokacji żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej mówi szef sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach.

Na wschodnią granicę z "Dwunastki" przetransportowanych będzie dwa tysiące żołnierzy, a także samochody ciężarowe i terenowe.



- Musimy pokazać naszym sojusznikom, że jesteśmy w stanie całkowicie zlikwidować zagrożenie z Białorusi i Rosji - tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.



- Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oni tam nie jadą na stałe, są oddelegowani do uspokojenia sytuacji. My musimy tak wszystko robić, żeby zabezpieczyć wszystko, co jest możliwe. Dwa tysiące żołnierzy, to jest bardzo silne wzmocnienie - dodaje Jach.



12. Dywizja Zmechanizowana ma doświadczenia zebrane podczas misji pokojowych m.in. w Iraku czy Afganistanie.



- Właśnie takie doświadczenie jest niezwykle cenne w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy - mówi komandor rezerwy Artur Bilski z Think Tanku Nobilis Media.



- Tutaj mają doświadczenie, jak postępować w sytuacjach, gdzie mamy uchodźców, emigrantów i próby przekraczania granicy. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ to, co dzieje się na granicy z Białorusią wymaga skoordynowanych działań całych sił zbrojnych - tłumaczy Bilski.



Przypomnijmy, że od dwóch miesięcy w pasie granicznym na Podlasiu trwa stan wyjątkowy. Codziennie bowiem grupy nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu - transportowanych przez wschodnie służby - próbują sforsować granicę z Polską. Dzień, w dzień Straż Graniczna odnotowuje około pół tysiąca takich prób.