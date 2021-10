Wielki pożar na Skolwinie. Służby apelują do mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około godziny 17.30 na terenie starej Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin wybuchł pożar. Zapaliły się składowane tam opony.

O akcji gaśniczej mówi kpt. Franciszek Goliński, rzecznik straży pożarnej w Szczecinie.



- Mamy informację, że jest to pożar budynku, który ma wymiary około 300 na 200 metrów. Zadysponowane jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja jest rozwojowa, panuje gęste zadymienie. Wiemy, że to palą się opony magazynowane w zakładzie, który zajmuje się ich przetwórstwem - mówi Goliński.



Jak informuje rzecznik prasowy wojewody, wiatr kieruje chmurę gęstego dymu w stronę Odry. Zaleca się mieszkańcom dzielnic Skolwin, Stołczyn, Gocław, Golęcino zamknięcie okien w mieszkaniach i ograniczenie przebywania na zewnątrz.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki skierował na miejsce grupę interwencyjno-wyjazdową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pojazdem wyposażonym w aparaturę do pomiaru poziomu skażenia powietrza. Jest też w stałym kontakcie ze służbami zaangażowanymi w akcję na terenie zakładu.