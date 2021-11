"W gruzach zobaczyłem leżące dziecko. Przytuliłem i z tego ognia wyniosłem" [WIDEO]

Jako pierwszy rzucił się do ratowania pogorzelców z Żydowiec. Nie chce być jednak nazywany bohaterem. To żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej ze Szczecina - major Andrzej Dołęcki.

Mężczyzna mieszka ze swoją rodziną obok budynku, w którym w sobotę eksplodował gaz. Jak opowiada, wybuch był tak silny, że powalił go podczas prac w ogrodzie. Razem ze swoim 13-letnim synem, bez zastanowienia się, pobiegli pomóc rannym.Dołęcki odnalazł właściciela domu. Ten, pomimo ciężkiego stanu zdrowia, przekazał że w domu były dzieci - opowiada major.- Poprosiłem kolegę, żeby wskoczył do budynku. Miał opory. Wskoczyłem do środka pomieszczenia, był ogień, dym, ale żadnego dziecka nie widziałem. Szybko przerzucałem elementy, bo było wszystko, żaluzje, fragmenty dachu, wymieszane. Po kilkunastu minutach zobaczyłem na linoleum leżące dziecko, dziewczynkę, około 7-10 lat. Pociągnąłem ją za nóżki i od tego momentu zaczęła płakać. Wyciągnąłem na siebie, przytuliłem i z tego ognia wyniosłem - opowiada major.Dołęcki podkreślał, że sąsiedzi - niezależnie od wyniku internetowej zbiórki, pomogą pogorzelcom z Żydowiec.Major Andrzej Dołęcki w sztabie 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest szefem sekcji odpowiedzialnej za łączność i informatykę.