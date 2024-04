Szpital Wojskowy jak spod igły [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Otynkowane ściany, kafelki w łazienkach, wylane podłogi, zamontowane gniazdka elektryczne - to w przychodni Szpitala Wojskowego przy ulicy Piotra Skargi w Szczecinie.

Będzie nowocześnie i funkcjonalnie - zapewnia komendant, płk. Krzysztof Jurkowski.



- Budynek podlega całkowitej modernizacji. Na górze będą - w zależności od piętra - poradnie ginekologiczna i urologiczna, drugie piętro to poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, trzecie piętro w jednej części to przychodnia stomatologiczna - wyliczał.



W budynku będzie 16 poradni specjalistycznych plus podstawowa opieka zdrowotna oraz parking dla pacjentów na 40 samochodów.



Koszt remontu to prawie blisko 30 milionów złotych. Planowane otwarcie: w grudniu na obchody 80-lecie szpitala.