Świnoujście nieoczywiste. Wystawa w Galerii Art [ZDJĘCIA]

Antypocztówki Świnoujścia, to temat wystawy, która już w weekend będzie dostępna dla miłośników sztuki. W Galerii Art trwają przygotowania do wernisażu. Zdjęcia osobliwych zakątków kurortu już trafiły na ściany galerii.

Autorami prac są wyspiarze i wyspiarki działający w kole fotograficznym przy Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu.



- To wystawa od serca, od mieszkańca Świnoujścia. Podzielenie się codziennością świnoujścianina, ulicami, przez które musimy przechodzić idąc do pracy czy do szkoły. To miejsca, które nigdy nie zostały pokazane szerszej publiczności. Nie są to miejsca, którymi chcemy się chwalić np. turystom. Pewnie niektóre z nich wymagałyby jakiejś rewitalizacji, ale próbowaliśmy tak je wyeksponować i złapać, żeby zaciekawiły, dały do myślenia i pokazały tę drugą stronę naszego miasta. Chcielibyśmy mieć dostęp do latarni morskiej i tam robić zdjęcia. Ale jak wszyscy wiemy Świnoujście do tej części miasta nie ma - powiedziała Marianna Kotuniak, organizatorka fotoklubu przy MDK.



Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę o godz. 18. Prace dostępne będą do 27 maja.