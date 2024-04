Święto 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wojskowy sprzęt, średniowieczne stroje i pokaz musztry konnej - na Pasie Ćwiczeń Taktycznych "Krzekowo" w Szczecinie odbyło się doroczne święto 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.

Na miejscu oprócz sprzętu wojskowego, można było zobaczyć, czym na co dzień dysponuje Policja i Straż Pożarna.



- Jest sporo atrakcji, zwłaszcza dla dzieci. - Będziemy zwiedzać wszystkie auta. - Dzieci lubią cały sprzęt wojskowy. I dmuchańce. - Uważam, że takie uroczystości są bardzo ważne, zwłaszcza w Szczecinie, gdzie wojska jest dość dużo. Warto, żeby te imprezy się odbywały, żeby ludzie przychodzili, interesowali się wojskiem. - Jestem tu co roku ze względu, że służy tu mój mąż Artur. - Co roku impreza ta jest fantastyczna. Teraz jest o tyle fajnie, że mamy słoneczko - mówili goście pokazów.



- Podczas tego typu uroczystości staramy się jak najbardziej wychodzić z jednostek na zewnątrz, aby pokazać społeczeństwu, że jesteśmy mocno zżyci z miastem i z garnizonem, ale też pokazać nasze uzbrojenie, wyposażenie - powiedział szef sekcji prasowej 12. Dywizji major Błażej Łukaszewski.



Był także punkt Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego i Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK.