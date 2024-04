Eko-przystanki w Kobylance. Przetrwają? [ZDJĘCIA]

Eko-przystanki zastąpią stare wiaty przy skwerze w centrum miejscowości. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Eko-przystanki zastąpią stare wiaty przy skwerze w centrum miejscowości. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Będą panele fotowoltaiczne na dachu i ładowarki smartfonów z uniwersalnym gniazdem USB - dwa ekologiczne przystanki ustawione zostaną w Kobylance.

Ich kupno dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Oczekiwanie na autobus umilą liczne nasadzenia. Przystanki wyposażone zostaną także we własny system zbierania wody deszczowej. Całość uzupełnią podświetlane energią z paneli rozkłady jazdy.



Irena Rybarczyk, zastępca wójta Kobylanki informuje, że oba przystanki zastąpią stare wiaty przy skwerze w centrum miejscowości.



- Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 66 tysięcy złotych. Do końca czerwca te przystanki postawimy, zagospodarujemy skwer, planujemy też posadzić tam piękne drzewo, obsadzić zielenią - zapowiedziała.



Ekologiczne przystanki mają też wyróżniać się oryginalnym kształtem i zielenią.



- Ściana boczna będzie z modułami roślinnymi, na dachu będzie panel fotowoltaiczny, żeby można było na przystanku doładować komórkę. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią i i uszanują to - wierzy Irena Rybarczyk.



Bo pojawiają się obawy, że panele, gniazda ładowarek i podświetlane tablice rozkładów jazdy mogą ulec dewastacji.



Łączny koszt instalacji, razem z kupnem obu przystanków to 90 tys. zł.