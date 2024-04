Mniej hazardu w Międzyzdrojach

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przesłuchali cztery osoby - trzech graczy i pracownicę lokalu. źródło: KAS

W Międzyzdrojach zamknięto punkt z nielegalnym hazardem.

Lokal znajdował się w samym centrum miasta.



- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali lokal w Międzyzdrojach, który znajdował się w centrum miasta, niedaleko głównej ulicy. Lokal był zamknięty dla postronnych osób, dlatego funkcjonariusze musieli wejść siłowo - poinformowała Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Służby zabezpieczyły osiem komputerów i 3750 złotych w gotówce. To jednak nie wszystko.



- Obecny na miejscu pies służbowy wykrył narkotyki, które ktoś schował na parapecie w lokalu. Zabezpieczyliśmy 0,7 grama narkotyków, biały proszek w opakowaniu foliowym, które przekazaliśmy do Komendy Miejskiej Policji w Kamieniu Pomorskim - dodała.



Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przesłuchali cztery osoby - trzech graczy i pracownicę lokalu.



Za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a także grzywna w wysokości 100 tysięcy złotych za każdy zabezpieczony komputer lub automat.