IMGW: wtorek to najcieplejszy dzień w tym tygodniu

Dzisiaj zachmurzenie małe, okresami umiarkowane.



Temperatura maksymalna od 20°C w obszarach podgórskich do 27°C na zachodzie, chłodniej nad morzem, od 17°C do 19°C.



Wiatr porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, zwykle z kierunków wschodnich.#IMGW pic.twitter.com/kCc2SqzWTs