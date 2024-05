To pierwszy krok do powstania nowego toru podejściowego w Świnoujściu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest pierwszy krok do budowy nowego toru podejściowego w Świnoujściu - właśnie podpisano umowę na studium jego wykonalności.

Docelowo do portu będą mogły przypływać największe na świecie kontenerowce o długości ponad 400 metrów.



Cały odcinek 70-kilometrowego toru będzie się znajdował wyłącznie po polskiej stronie - zapewnia Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Zyskujemy niezależność co do przebiegu tego toru, a także poprawiamy warunki dostępowe do portu, poprzez jego lokalizację na wodach zdecydowanie głębszych, czyli dostępnych dla statków o większym zanurzeniu - tłumaczy Siergiej.



To również kolejny krok w stronę budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu - mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.



- Budowa portu kontenerowego jest uznawana za strategiczny projekt, zarówno od strony ekonomicznej, jak i tej dotyczącej bezpieczeństwa. To jest wielka szansa na rozwój jednego z zespołów kluczowych dla gospodarki narodowej portów zespołu Szczecin i Świnoujście. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja posłuży nie tylko gospodarce Pomorza Zachodniego, ale i gospodarce całego wybrzeża - podkreśla Marchewka.



Nowy tor podejściowy do portu morskiego w Świnoujściu będzie kosztować ponad 7 mld zł.