Kościół Katolicki obchodzi Zesłanie Ducha Świętego

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś Kościół Katolicki obchodzi jedno z najważniejszych świąt - Zesłanie Ducha Świętego. Historia uroczystości sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. To też początek samodzielnej działalności Kościoła.

Duch Święty ma nas prowadzić w życiu - mówi ks. Robert Mrozowski.- Żebyśmy umieli w sposób jasny, przejrzysty ocenić sytuację w naszym życiu. Wszystkie dary Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, tez mają nam rozjaśnić, te wszystkie rzeczy, które mamy w sobie, które potrzebuję tylko pobudzenia, ożywienia.



A co jest do tego potrzebne? Odpowiada ks. Mrozowski.- Potrzeba wielkiej dojrzałości, wspólnoty kościoła, która będzie weryfikować ten głos. Dać się poprowadzić Bogu, czy Duchowi Świętemu to znaczy zaufać - ta droga, decyzja, w świetle ewangelii doprowadzi do czegoś, co będzie mnie zbawiać, kształtować, rozwijać.



Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy czas Wielkanocny w Kościele.